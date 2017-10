PM surpreende e detém sete ‘fazendo a cabeça’ no Bairro Nazaré em Brasiléia

Da redação, com Almir Andrade

Após a fuga de três menores do centro sócio educativo de Brasiléia, na noite desta segunda-feira (2), por volta das 20h30, onde utilizaram de duas escadas para subir no muro e um cobertor para cobrir o arame farpado e fugiram, homens do 10° Batalhão Polícia Militar do Alto Acre, começaram imediatamente as buscas pelos menores infratores.

Já na manhã desta terça-feira (3), a polícia através de investigações, foram até o ramal do Nazaré, na zona rural do município. Lá, surpreenderam e realizaram a apreensão de sete indivíduos, onde um deles é menor de idade, estavam em uma residência abandonada fazendo uso de entorpecentes.

Todos foram detidos e encaminhados para a delegacia do município de Brasiléia, entregues ao delegado plantonista para realizar os procedimentos cabíveis e, averiguar se realmente um dos menores seria um dos fugitivos do centro socioeducativo.

Comentários