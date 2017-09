PMDB descarta Comissão de Ética e pede “ampla defesa” para ex-prefeitos presos pela PF em Brasiléia

Assem Neto

O PMDB não vê motivos para julgar, em sua Comissão de Ética, o ex-prefeito Aldemir Lopes, de Brasiléia, preso novamente na manhã desta quarta-feira pela Polícia Federal. “Esperamos que esta prisão esteja dentro da lei. O Aldemir pediu afastamento da executiva estadual do PMDB. Logo, cabe à sua defesa jurídica fazer o seu trabalho. Nós lamentamos, mas não vamos fazer pré-julgamentos. Seria irresponsabilidade chancelar um mero processo investigatório sem que tenha havido sentença final sobre o assunto”, disse o primeiro vice-presidente do PMDB, o ex-deputado federal João Correia.

Aldemir Lopes havia sido preso em 5 de julho de 2015, na Operação Metástase, também pela Polícia Federal, sob a acusação de desviar verbas da saúde no município. Ele teve a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica, por ordem do ministro Henrique Gouveia, do Tribunal Regional Federal (TRF). Á época, o então prefeito Everaldo Gomes, sucessor de Aldemir, foi afastado, suspeito de pactuar com o desvio que, segundo a PF, chegou a R$ 7 milhões.

Nesta quarta, Everaldo Gomes também foi recolhido a uma cela da Polícia federal. Os dois ex-gestores de Brasiléia, ambos peemedebistas, integram um esquema criminoso, segundo a polícia, formada por empresários e agentes políticos suspeitos de atuaram em conluio para fraudar licitação, realizada no primeiro semestre de 2013, que possuía como finalidade a contratação de Empresa de fornecimento de mão de obra terceirizada à Prefeitura Municipal de Brasiléia/AC.

Veja o que disseram a deputada Eliane Sinhazique e o vereador Roberto Duarte Júnior.

Eliane Sinhazique

“Sempre serei a favor de que se investigue apuradamente todas as denúncias de ilicitudes. Se comprovada a culpabilidade, puna-se! Quem quer que seja e de que partido for. Óbvio que se não for comprovada a culpa, o ilícito, que se coloque também suas inocências”

Roberto Duarte

Não falo em nome do PMDB. Na qualidade de vereador da Capital espero que os ex prefeitos tenham direito à ampla defesa, contraditório e o devido processo legal, que possam mostrar o que realmente aconteceu em suas administrações. Já na qualidade de advogado acredito nas instituições, nas nossas polícias, no ministério público e na justiça estadual e federal”.

