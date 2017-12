PMDB divulga nota reafirmando total apoio a Gladson Cameli

“A união das forças políticas é essencial para a nossa vitória”, diz trecho da nota

O PMDB do Acre acaba de reafirmar seu compromisso com a unidade da oposição por meio de nota divulgada agora há pouco, após reunião da executiva, ocorrida na sede do partido, na avenida Antônio da Rocha Viana, inclusive com a presença do deputado federal Flaviano Melo e do pré-candidato a senador, Marcio Bittar.

“A união das forças políticas é essencial para a nossa vitória”, diz trecho da nota.

Veja a íntegra do documento assinado pela executiva:

NOTA

O PMDB do Acre reafirma seu apoio integral à pré-candidatura do senador Galdson Cameli (PP) ao Governo do Acre.

O vigor deste apoio aumenta na medida em que crescem as chamas de unidade no campo da oposição.

A unidade das forças políticas é essencial para nossa vitória e o PMDB reconhece que esta evoluiu, mas ainda não está completa. E precisamos concluí-la, sem o açodamento da pressa.

Conforme o acordado entre os partidos de oposição (vice em 2018), o PMDB contribuirá para a superação das dificuldades para a construção da chapa majoritária que garanta a unidade e a vitória nas urnas.

Flaviano Melo

Presidente

