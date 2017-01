Pode ter passado mal: Aventureiro sofre acidente da BR 317

Alexandre Lima

O aventureiro Klever Alves de Andrade (58), natural de Minas Gerais, sofreu um acidente na BR 317 (Estrada do Pacifico), faltando cerca de 14 quilômetros para chega na cidade de Brasiléia por volta das 11h00 deste sábado, dia 14.

Segundo foi informado por uma testemunha que vinha logo atrás, o aventureiro trafegava pela BR em sua moto modelo Honda/Shadow, placas HEK 3333, e percebeu que o mesmo em certo momentos, fazia ziguezagues e até chegou a buzinar para alertar.

Foi quando Kleber entrou na curva e tombou com a moto. Por milagre, o piloto não sofreu graves ferimentos, mas reclamava de fortes dores em uma das pernas. Socorristas dos Bombeiros foram acionados até o local, juntamente com homens do 10º Batalhão da PM e Ciretran.

Se acredita que a vítima teria passado mal, ou, sucumbiu ao cansaço de horas de viajem e cochilou. Kleber foi resgatado ao hospital de Brasileia, onde passou por uma bateria de exames e não corria risco de morte, ficou em observação.

O aventureiro que entrou no Brasil pela cidade de Assis Brasil horas atrás, após passar pelo Peru, teria um companheiro em outra moto que seguia na frente que não foi identificado, mas, as autoridades iriam tentar avisar do acidente.

