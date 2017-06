Polícia apreende menor acusado de homicídio e dois suspeitos de cometerem assaltos

A Polícia Civil apresentou a manhã desta quarta-feira (22), um menor apreendido que é acusado por um homicídio ocorrido na Transacreana. Os policiais apresentaram ainda dois homens que foram presos por suspeita de participarem de um assalto ocorrido no bairro Taquari.

Segundo o delegado responsável, Ricardo Casas, as prisões dos três acusados aconteceu na terça-feira (21), no bairro Taquari. O menor apreendido é suspeito de ter participado da morte de Eudália da Silva Alcântara. Crime ocorrido no Ramal da Curica, região do bairro Transacreana, no dia 14 de maio deste ano. Eudália foi assassinada com três tiros. A motivação seria vingança devido o cunhado da vítima ter sido preso pela morte de um conhecido do autor.

Já os outros dois presos sao suspeitos de um crime de assalto. A vítima que trabalha como entregador de bebidas registrou um boletim de ocorrências e de imediato a polícia saiu em busca dos criminosos. Kelvin Barros de Lima e um outro suspeito que não teve o nome divulgado foram reconhecidos pela vítima. Após receberam voz de prisão e ficarão a disposição da justiça.

