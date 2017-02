Polícia Civil apreende 43 Kg de drogas dentro de ônibus em CZS

Ao todo foram apreendidos 41,5 kg de maconha e 2 kg de cocaína. O entorpecente estava acondicionado dentro de um isopor e tinha como destino Porto Velho (RO).

Durante a operação realizada na noite desta sexta-feira,10, agentes da polícia civil prenderam, Bruno Coelho de Souza, de 25 anos, funcionário da empresa de ônibus Latina. Ele está sendo apontado como principal suspeito de tentar encaminhar o entorpecente, via BR 364, para fora do estado.

Segundo o delegado Lindomar Ventura, responsável pelo caso, Bruno, estava sendo monitorado pela polícia e no dia da apreensão teria cuidado pessoalmente do embarque do isopor, onde a droga foi encontrada. O suspeito teria negado participação no crime.

“Ele nega que estava tentando utilizar o ônibus da empresa onde trabalhava como manobrista para transportar entorpecente. Inclusive, chegou a dizer que o conteúdo da carga se tratava de açaí. No celular dele, também apreendido, encontramos mensagens e ligações que comprovam que o mesmo estava ciente do conteúdo do isopor”, relatou.

Na caixa de isopor foi identificado o nome de uma mulher, supostamente a pessoa que receberia encomenda, mas, o nome pode ter sido usado para despistar a polícia em caso de abordagem, acrescentou o delegado.

Bruno, foi ouvido na delegacia geral de polícia de Cruzeiro do Sul, onde foi indiciado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e posteriormente levado ao Presídio Manoel Nery da Silva.

Por: Erisney Mesquita

