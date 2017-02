Policia Civil apreende droga e recupera motocicleta roubada em Feijó

Sandro de Brito - Assessoria Sepc

A Polícia Civil de Feijó apreendeu seis barras de maconha e prendeu duas pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. Na ação, foi preso em flagrante, Ademir Cordeiro de Albuquerque, 35, por manter droga enterrada no quintal da residência dele localizada a Rua Juscelino Kubistchek, região central da cidade.

Em posse do acusado os agentes encontraram R$ 2,329, além de material utilizado para embalar entorpecentes e uma motocicleta Honda CB-300, que estaria com restrição.

“Estamos desenvolvendo um trabalho de combate a criminalidade e a população do município está tendo um protagonismo maior, ela tem feito denúncias que nos ajuda a realizar prisões de pessoas que tentam tirar a paz social” destacou delegado José Obetânio.

A partir de denúncias, os policiais passaram a investigar o acusado ao longo das últimas semanas, concluindo com sua prisão no último domingo. No momento de sua prisão, Ademir estava na companhia um suspeito, nome não mencionado pela polícia, os dois foram encaminhados para Delegacia de Feijó, para os procedimentos de praxe.

