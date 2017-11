Polícia Civil de Mâncio Lima prende indígena que matou o próprio primo

Josemir Melo/ Assessoria Sisp

O município de Mâncio Lima, na região do Vale do Juruá, teve o primeiro caso de homicídio registrado este ano. Dois homens da mesma família tiveram um desentendimento familiar, que terminou em uma tragédia.

O crime, envolvendo dois indígenas, ocorreu na última segunda-feira, 20, na comunidade Barão, Zona Rural do município.

José Otaciano de Souza, vulgo “tabica”, 23 anos, desferiu um golpe de faca na altura do peito do seu primo, Jairo Soares de Araújo, 36 anos. A vítima, que estava internada no Hospital do Juruá, faleceu na noite da última quinta-feira, 22.

Com o mandado de prisão nas mãos, a equipe de agentes, comandada pelo investigador Vladimir Andrade agiu rápido para prender o homicida.

“Tivemos a colaboração do Ministério Público e do Poder Judiciário deram celeridade ao caso, e com as informações que obtivemos por meio das investigações, chegamos até o acusado e o prendemos. Agora iremos encaminhá-lo ao presídio e entregar o caso à justiça”, disse o investigador.

