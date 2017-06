Polícia Civil de Xapuri apreende maconha com menor e receptador durante operação

Alexandre Lima

Depois oito dias de investigação, a Polícia Civil de Xapuri apreendeu uma menor que estava transportando maconha de Rio Branco para Xapuri a mando de traficantes e prenderam o homem no momento de receber a droga na cidade.

Uma operação da Polícia Civil do município de Xapuri, acompanhada pelo Delegado Alex Danny, coordenada pelo chefe do serviço de investigação Eurico Feitosa, juntamente com sua equipe composta pelos investigadores Márcio André, Jorge Luiz e Milena Barros, na noite desta terça-feira, dia 30, por volta das 20 horas, na estrada da Borracha, concluíram uma investigação com apreensão de uma menor que estavam chegando na cidade de Xapuri em um taxi, transportando uma grande quantia de maconha.

Dando seguimento aos trabalhos, após a apreensão da menor que tem apenas 16 anos, os mesmos investigadores conseguiram prender em flagrante, Erivan Ferreira da Silva, sendo ele, o dono da droga.

De acordo com a investigação, Erivan vinha usando a menor para o transporte de droga da cidade de Rio Branco à Xapuri, conhecido como “mula”. No local da entrega da droga, o acusado estava acompanhado de duas pessoas, sendo que os mesmos conseguiram fugir no momento da prisão.

As duas pessoas que fugiram, segundo os policiais, também pertencem o comércio de droga na cidade de Xapuri. A prisão deles poderá acontece através de ordem judicial a qualquer momento.

