Polícia Civil de Xapuri apreende menor na BR 317 que estava transportando maconha

Alexandre Lima

Através de um trabalho de investigação da Polícia Civil do município de Xapuri, coordenado pelo Investigador Eurico Feitosa, acompanhado dos investigadores Marcelo Moreira, Márcio André e Milena Barros, na noite desta quinta-feira, dia 20, apreenderam uma menor que estavam transportando aproximadamente 350 gramas de maconha.

Segundo foi levantado, a droga iria ser comercializada por um traficante de Xapuri. De acordo com o trabalho de investigação monitorado pelo delegado titular do município, Alex Danny, a menor faz parte de um grupo de pessoas que tem envolvimento no comércio de vendas de droga em diversos pontos da cidade.

Tanto a menor quanto a droga, foram levados para a delegacia onde foi realizado o trabalho de praxe pelo delegado e os agentes, para em seguida, conduzir a menor ao Juizado da Comarca para os procedimentos cabíveis sobre o caso.

Em tempo, esse não é o primeiro caso onde os traficantes vem utilizando menores para o transporte de drogas, uma vez que são beneficiados pela Justiça e muitos sequer são apreendidos mesmo diante do flagrante.

