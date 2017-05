Polícia Civil de Xapuri recupera camionete roubada em Porto Acre rumo à Bolívia

Alexandre Lima

Na tarde desta quinta-feira, dia 25, por volta das 13 horas, durante uma operação de rotina da Polícia Civil do município de Xapuri na Estrada da Borracha, acompanhada pelo delegado local e coordenada pelo chefe do serviço de investigação Eurico Feitosa, acompanhado dos agentes Marcio e Jorge Luiz, foi realizada a prisão em flagrante de Antônio Márcio Batista de Oliveira, pela prática do crime de receptação.

Segundo foi apurado, Márcio estava seguindo para cidade boliviana na condução do veículo Toyota/Hilux, placas MZU 0353. Com o trabalho de levantamento realizado no local da prisão, foi constatado que se tratava do mesmo veículo que foi roubado no município de Porto Acre nesta terça-feira, dia 23, por volta das 20 horas.

Quatro indivíduos armados, invadiram uma residência fizeram uma família reféns, e sob tortura física e psicológica, levaram o veículo e outros bens da família. O autor foi encaminhado para a Delegacia de Xapuri onde a principio responderá pelo crime de receptação.

O caso seria formalmente comunicado à delegacia de Porto Acre, a fim de ser dado sequencia nos trabalhos policiais com intuito de solucionar o crime de roubo e até mesmo a eventual participação de Antônio Márcio nesse crime.

