Polícia Civil e Sinpol promovem a 2ª Meia Maratona Cross

Sandro de Brito – Assessoria/Sepc

A Secretaria de Estado da Polícia Civil (Sepc) e o Sindicato dos Policiais Civis do Acre (Sinpol/AC) promovem, no dia 16 julho, a 2ª. Meia Maratona Antônio Carlos Marques Mello, o “Carioca”.

As inscrições para a maratona é de R$ 40,00 (quarenta reais) e se encerram na próxima sexta-feira, 23, e podem ser feitas na sede da Policia Civil, localizada a Av. Antônio da Rocha Viana, ao lado do IML, setor GTP, das 8h às 12h e das 14h às 18h. É importante que os interessados leiam o regulamento disponível no site www.sinpolacre.com.br.

O nome dado a maratona é uma homenagem ao delegado conhecido pelo apelido de “Carioca”, assassinado quando dava cumprimento a um mandado de prisão na cidade de Xapuri. “Nós entendemos a importância desta homenagem a este admirável profissional, dedicado e que era sabedor da sua responsabilidade para com a população do Estado do Acre. O Sinpol/Ac e o Grupo de Treinamento Policial estão de parabéns por fazerem parte de todo esse processo, que valoriza a instituição”, destacou o secretário de Polícia Civil Carlos Flávio Portela.

A prova será realizada no dia 16 de julho, sábado, com percursos de 5km e 21km. A concentração iniciará às 5h da manhã e a largada será a partir 6h, na estrada Dias Martins, após a entrada do residencial Ipê. A corrida faz parte da programação alusiva ao Dia Estadual do Policial Civil, comemorado em 19 de julho que, também terá atividades físicas, torneio de futebol, torneio de vôlei, tênis de mesa, xadrez, dominó e palestras.

