Polícia Civil elucida caso de pedofilia em Epitaciolândia e prende suspeito em flagrante

A Policia Civil de Epitaciolândia, sob coordenação do Delegado Karlesso Nespoli, prendeu em flagrante na tarde desta quarta-feira (29), Pedro Padilha de Souza, 36 anos, sob acusação de Pedofilia.

A prisão ocorreu depois que uma mãe verificou o aparelho celular do filho, menor de idade, onde constatou que um individuo estava enviando fotos íntimas para seu filho e induzindo o adolescente a fazer o mesmo.

Diante de tal situação, os investigadores iniciaram durante a noite de terça-feira (28) um processo para identificar através do numero de celular quem seria o autor. Na manhã desta quarta-feira o setor de inteligência da Policia Civil identificou o proprietário do numero do celular e durante todo o dia foram feitas buscas pela cidade.

Enquanto os investigadores buscavam localizar Pedro, o mesmo continuava a enviar fotos íntimas para o celular do jovem sendo que o aparelho já estava em poder da policia. Por volta das 16h, Pedro Padilha foi localizado e detido na Feira Municipal de Epitaciolândia, em seguida, conduzido até a delegacia da cidade.

Para os investigadores Pedro confessou tal pratica afirmando que já foi preso anteriormente pelo mesmo delito. No celular do acusado os investigadores encontraram diversas fotos e vídeos pornográficos, inclusive de menores. O aparelho celular foi apreendido e será enviado para a perícia.

Pedro esta em uma das celas da Delegacia de Epitaciolândia a disposição da justiça.

