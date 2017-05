Policia Civil identifica e prende acusados de latrocínio tentado contra vereador em Porto Acre

Sandro de Brito

A Polícia Civil no município de Porto Acre, prendeu na tarde de terça-feira, 16, na Vila do “V”, Denilson Magalhães de Freitas, 19, vulgo “Gerente” e José Roberto da Cruz Lima, 25, vulgo “Rô” ambos acusados de tentativa de latrocínio contra o vereador João Paulo Guimarães (PSDB), crime que ocorreu no dia 05 de maio.

Após o caso ser denunciado, a Polícia Civil deu início às investigações chegando aos assaltantes que estavam escondidos no ramal “Dos Paulistas”. De acordo com delegado que preside o inquérito, Antônio Alceste, a prisão dos acusados é resultado do bom trabalho da equipe de investigação que resultou no pedido de prisão temporária que será convertida em prisão preventiva.

“É uma resposta rápida da Polícia Civil na elucidação desse crime. Os suspeitos negam o crime, mas, nos temos provas suficientes e por isso representamos pela prisão temporária deles. São pessoas com passagens pelo sistema penitenciário e também suspeitas de integrarem uma organização criminosa. É um crime grave e deverão responder pelo crime de tentativa de latrocínio”, disse o delegado Alceste.

A investigação segue o curso na tentativa de localizar a arma e a motocicleta usada no cometimento do crime, e identificar a participação de mais pessoas envolvidas no latrocínio tentado. Ambos foram conduzidos ao presídio e colocados novamente a disposição da justiça.

