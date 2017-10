Polícia Civil prende 14 pessoas em Cruzeiro do Sul

Sandro de Brito

A Polícia Civil em Cruzeiro do Sul, realizou nas primeiras horas desta quarta-feira, 18, ação de cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão nos bairros, Cruzeiro e Cruzeirinho, Miritizal, Lagoa, São José e Alumínio, durante a ação policial foram presas 11 pessoas e três menores de idade apreendidos com envolvimento em vários crimes como roubo, tráfico de drogas, homicídio, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa.

A ação contou com a participação de 35 agentes de Polícia Civil, dois delegados e dois escrivães, com uso de nove viaturas caracterizadas e descaracterizadas. O delegado encarregado, Elton Futigami, disse que eles são os responsáveis pela morte encomendada de um jovem. “Eles estavam todos em uma casa no bairro quando fizemos a abordagem. Ainda vamos individualizar os crimes de cada um deles”, disse.

Um menor, de 16 anos, é apontado como o autor dos disparos. De acordo com o delegado, ele confessou o crime sem demonstrar nenhum arrependimento. “Ele confessou ser o responsável e também por outro crime que estávamos investigando. A investigação aponta que ele teve participação em 9 a 12 homicídios”, ressaltou Futigami.

Para o secretario de Segurança Pública, Emylson Farias, as forças de segurança tem dado a resposta do Estado no combate a criminalidade com apoio das instituições como judiciário e o Ministério Publico.

“Estamos presentes em todos os municípios do Estado desenvolvendo um trabalho conjunto das forças de segurança no combate firme a criminalidade e ao trafico de drogas. Tivemos a compreensão e o apoio das instituições como o Poder Judiciário e o Ministério Público, isso foi imprescindível. Não é apenas mais uma operação e sim um duro golpe no crime organizado. Nada disso poderia ser feito se não houvesse a cooperação de todos”, disse Emylson Farias.

