Polícia Civil prende acusado de assassinar MC Dinho na periferia de Rio Branco em agosto do ano passado

Joab teria abordado as vítimas no bairro Calafate e perguntado o que estariam fazendo ali quando teria descoberto que seria de uma facção criminosa rival e resolveu executá-los.

Ac24horas

Joab Bandeira Santos, de 20 anos, foi apresentando na manhã desta quinta-feira (10), na Delegacia de Investigações Criminais (DIC), como sendo o autor do assassinato de Raimundo Severino de Souza Filho, mais conhecido como MC Dinho. Crime ocorrido no mês de agosto do ano passado, no bairro Calafate.

De acordo com o Delegado Cristiano Bastos, Joab também vai responder pela tentativa de homicídio a um jovem que estava com o rapper no dia do crime e foi baleado. As investigações apontam que a motivação se deu por disputa de território.

Joab teria abordado as vítimas no bairro Calafate e perguntado o que estariam fazendo ali quando teria descoberto que seria de uma facção criminosa rival e resolveu executá-los.

O fato aconteceu dia 02 de agosto de 2017, em frente a uma residência localizada próximo ao cemitério Morada da Paz. O jovem que foi encaminhado ao hospital, sobreviveu, mas, ficou com graves sequelas.

Comentários