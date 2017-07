Polícia Civil prende acusados de executar garoto de 15 anos em Sena Madureira

Moradores do polo agroflorestal Elias Moreira, em Sena, eles foram identificados como Fabiano Ferreira e Gleson Marcelin

SENA ONLINE

Investigadores da Polícia Civil em Sena Madureira prenderam na tarde desta segunda-feira (17) dois acusados no assassinato do jovem Sancler Chaves Dias, de apenas 15 anos de idade, ocorrido em dezembro do ano passado no Bairro Eugênio Areal – a conhecida Invasão da Xiburema.

Moradores do polo agroflorestal Elias Moreira, em Sena, eles foram identificados como Fabiano Ferreira e Gleson Marcelin. Após a captura, os dois foram levados para a unidade de segurança Pública e em seguida transferidos para o presídio Evaristo de Moraes, onde aguardarão julgamento.

De acordo com o delegado Marcos Frank, titular da unidade de segurança Pública de Sena Madureira, trata-se de mais um crime contra a vida que caminha para total elucidação. “Esse homicídio ocorreu em dezembro do ano passado e, desde então, a Polícia Civil vinha investigando até chegar a esses dois acusados. É a demonstração de que o nosso trabalho é contínuo, por isso, temos conseguido elucidar vários crimes”, salientou.

Sancler Chaves Dias, de 15 anos, foi atingido com um tiro de escopeta nas costas no dia 30 de dezembro do ano passado, sendo que o crime ocorreu na Rua Pelicano, Bairro Eugênio Areal. Apesar da pouca idade, as investigações concluíram que ele integrava uma facção criminosa, o que teria sido determinante para a consumação do homicídio.

Comentários