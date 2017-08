Policia Civil prende agricultor e destrói plantação de maconha em Acrelândia

Sandro de Brito

A Polícia Civil no município de Acrelândia, distante 130 quilômetros da capital, prendeu na tarde desta quinta-feira, 10, no ramal Linha 7, 12 km. Após trabalho de investigação, o agricultor Luan Alves, 18 anos, sob acusação de cultivo de pés de cannabis sativa (maconha).

O trabalho de investigação apontou que Luan cultivava 48 pés da erva em meio a uma vegetação rala de uma propriedade rural de difícil acesso. No momento da prisão, o acusado não esboçou nenhum tipo de reação sendo conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

A investigação, que durou cerca de 30 dias, vai continuar no sentido de descobrir a forma que o acusado conseguiu adquirir a semente para o plantio. O trabalho da Polícia Civil vem se intensificando no município no combate a criminalidade.

“Foi um trabalho de investigação célere e pontual da equipe de agentes aqui de Acrelândia que logrou êxito nessa apreensão e prisão do agricultor. Como já foi falado, as investigações seguem no sentido de descobrir mais pessoas envolvidas com esse crime”, observou delegado Carlos Bayma.

A plantação foi arrancada e queimada pelos agentes. O acusado prestou depoimento a autoridade policial e sem seguida foi trazido para Rio Branco e encaminhado ao presídio ficando à disposição da justiça.

Comentários