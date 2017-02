Policia Civil prende homicida foragido de Rondônia

Sandro de Brito – Assessoria PC

A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Capturas (NECAPC), prendeu nesta segunda-feira, 13, o foragido da justiça do Estado de Rondônia, Fábio Antônio de Magalhães, 29 anos, vulgo “Ratinho”. Ele é evadido do sistema prisional daquele Estado após ser recluso sob acusação de homicídio qualificado contra sua a própria companheira, ocorrido em 2008.

Magalhães foi preso após a polícia receber denúncia anônima dando conta que ele estaria no bairro João Eduardo onde residia desde 2016, quando veio para Rio Branco. Ele estava foragido do sistema prisional de Rondônia desde agosto 2016. O preso foi apresentado na Delegacia da 3ª. Regional na manhã de hoje.

Sentença definitiva

O foragido, capturado pela polícia civil do Acre, cumpria pena em regime fechado progredido para o regime semiaberto no presidio Estadual Ênio dos Santos Pinheiro. Após justiça determinar sua sentença condenatória definitiva de 18 anos de reclusão em regime inicialmente fechado pelo cometimento de homicídio com arma de fogo tendo como vitima sua esposa Michele Araújo em 2008.

O coordenador do Necapc, delegado Karlesso Nespoli, pontuou a ação da policia que tirou de circulação o homicida foragido. “Tão logo tivemos conhecimento desse caso preparamos a equipe que saiu em diligencia e logrou êxito na prisão. A Polícia Civil tem intensificado as ações principalmente no que tange as investigações e o resultado é esse, prisões importantes que retira de circulação pessoas com alto grau de periculosidade”, observou Fabrizzio.

Fábio Magalhães teve a ordem de prisão emitida pela Comarca de Porto Velho (RO) e foi conduzido ao presídio Francisco de Oliveira Conde e colocado à disposição da Justiça.

