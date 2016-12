Polícia Civil prende jovem com cocaína pronto para venda em Brasiléia

Alexandre Lima

O trabalho de rotina dos investigadores da Polícia Civil de Brasiléia, resultou na apreensão do jovem Maicon Batista da Silva (18), quando foi abordado nesta quinta-feira, dia 29, e passou por uma vistoria e foi localizado cerca de 11 trouxinhas de cloridrato de cocaína.

Ao ser perguntado sua origem, disse aos investigadores que havia comprado no lado boliviano e após conversar com o jovem, o mesmo confessou que teria mais em sua residência, localizada no Bairro 28 de Maio, e conduziu os agentes para que realizassem uma busca.

Ao chegarem na casa, foi descoberto que havia mais 88 trouxas prontas para serem comercializadas, além de uma quantia de R$ 59 reais, provenientes da comercialização já realizada, além de material para como tesoura, faca de serra e várias sacolas plásticas cortadas para embrulhar e carreteis de linha para amarrar as ‘trouxinhas’.

Em tempo, a casa do jovem que vinha sendo usada para o comércio ilegal da droga, foi a mesma em que foi realizada uma batida policial e mais de 10 jovens, na maioria menores, estariam consumindo drogas e álcool, além de levar muitos produtos de furtos para a troca e revenda.

Maicon seria ouvido pelo delegado titular de Brasiléia, Roberto Lucena, onde seria dado o flagrante delito por envolvimento no comércio, tráfico e associação ao tráfico de drogas. O mesmo poderá ser transferido ao presídio estadual nas próximas horas, onde ficará a disposição da Justiça.

