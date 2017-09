Polícia Civil prende mais um envolvido no sequestro de menor em Brasiléia

Alexandre Lima

Por volta das 11 horas desta segunda-feira, dia 11, os agentes da Polícia Civil do Município de Brasiléia, localizaram no Bairro Leonardo Barbosa, mais um dos envolvidos no sequestro de uma jovem de 15 anos que foi torturada, seria morta e enterrada, possivelmente depois de ser esquartejada.

Depois de um trabalho de investigação, os agentes conseguiram chegar a tempo de evitar o crime. O fato ocorreu entre o dia 23 e 24 de agosto passado, onde os agentes conseguiram deter um menor, armas brancas e de fogo, sendo que um dos acusados conseguiu fugir.

Segundo o delegado que está a frente do caso, Karlesso Nespoli Rodrigues, estava em aberto um mandado de prisão contra a pessoas de Nilsandro de Souza Pinheiro (18), tido como o mentor do sequestro e que conseguiu fugir no dia do cerco.

Nilsandro tem várias passagens pela Justiça desde quando era menor de idade. Segundo ele ainda não tem, ainda, envolvimento por tráfico. O mesmo seria ouvido e as buscas continuam atrás de outros envolvidos nesse crime.

A menor, após o episódio onde escapou por pouco, se encontra sob a proteção do Estado e deverá ser ouvida em data futura e que possa identificar os suspeitos que lhe torturaram e por pouco não tiraram sua vida.

