Polícia Civil prende novamente casal acusado de envolvimento em sequestro na fronteira

Alexandre Lima

Uma ação conjunta entre delegados da Capital e da fronteira, conseguiram através da continuidade dos trabalhos, relacionados ao caso do sequestro do irmão do Conselheiro do TCE do Acre, Rocheco Ribeiro, ocorrido no início do mês, no interior do município de Porvenir, distante cerca de 27km da capital de Pando, Cobija, lado boliviano.

Batizada de ‘Operação Pátria Amada Legítima’ resultou novamente na prisão do casal, José Braga da Silva (44) e Juliana Ferreira Arias (40), na zona rural de Epitaciolândia, na estrada Fontenele de Castro, ramal Bahia, onde cumpriram o mandado de prisão emitida pelo juiz Flávio Mariano Mundin, que acatou o pedido feito pelo delegado Roberto Lucena, responsável pelo caso.

O nome Pátria Amada Legítima, foi referencia aos trabalhos desenvolvidos pela Polícia Civil, para tentar identificar os verdadeiros envolvidos no sequestro na região de fronteira. De acordo com Roberto, os agentes vêm trabalhando sempre em busca da verdade dos fatos e não atua apenas com suposição.

“O casal preso durante a operação, são de fato sequestradores reais, essa é a resposta que a Polícia Civil está dando para a sociedade verdadeira”, destacou o delegado. Segundo foi divulgado, os suspeitos exigiram cerca de R$ 150 mil reais para que a vítima fosse libertada com vida.

Parte do dinheiro já teria sido utilizado e alguns pertences da vítima foi encontrado na casa do casal. Outros dois já foram identificados, a foto de Sebastião Ferreira da Conceiçao, vulgo ‘Tião Cutia’, está sendo divulgada para que a população possa ajudar, denunciando às autoridades do Acre.

