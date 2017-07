Polícia Civil prende quadrilha que tentou extorquir comerciantes em Sena

A Polícia Civil de Sena Madureira, a 144 km da capital, prendeu três pessoas pela prática de extorsão através de panfletos distribuídos em estabelecimentos comerciais no Bairro Cristo Libertador, naquela cidade. As prisões ocorreram em uma residência, localizada no bairro Ana Vieira.

Segundo a investigação, Gilvane Almeida Barros, José Ronaldo dos Reis Cardoso e Felipe Bernardino da Silva, integram uma quadrilhar de criminosos que tinham um plano para extorquir comerciantes no município de Sena Madureira, com a falsa ilusão de segurança paralela. Pelo que foi apurado no meio policial José Ronaldo foi quem arquitetou o plano criminoso.

“Essa ação precisa da Polícia Civil é uma resposta do Estado, que; sempre reagirá firme, em qualquer situação onde a paz social for afetada”, explicou Emylson Farias, secretário de segurança.

O delegado Marcos Franck, responsável pela investigação, destacou o lastro de provas produzidas durante o purgatório, ficando caracterizado que a mensagem de ordem para distribuir o folheto criminoso, que, mandou espalhar o panfleto na região comercial da cidade.

