Polícia Civil prende ‘Sucuri’, homem que comandou massacre na Capital, assaltou policial federal e levou a arma

Getúlio Pinheiro Junior de 30 anos, conhecido como Sucuri, foi preso na manhã deste domingo. Sucuri, segundo a polícia é um Serial Killer, um matador em serie. As investigações da policia apontam o envolvimento do criminoso em quatro execuções. Entre elas, o triplo homicídio ocorrido no Morro do Marrosa. Durante a ação criminosa que aconteceu no dia 13 de setembro deste ano, Jhone da Silva Lopes, Joy Stfano Costa e Noêmia Valente Teixeira foram mortos a tiros. Ambos eram naturais de Sena Madureira e tinham envolvimento com fações, segundo a polícia. Os investigadores apuraram que Getúlio Junior (Sucuri) comandou as execuções. O mandado de prisão foi cumprido por agentes da Delegacia de Homicidios e proteção à pessoa, a D.H.P.P.

“Sucuri” é investigado também pela execução do mecânico Luiz Antônio Pereira, de 44 anos. O crime aconteceu na manhã da última terça-feira (10), na Estrada do Calafate. A vitima trafegava em veículo quando foi atingida por três disparos, morrendo no interior do automóvel. Além desses casos, Sucuri foi reconhecido como o autor do sequestro relâmpago de um policial federal, na noite da última quarta-feira (11). A vitima saia de uma farmácia no Bairro do Bosque, nas proximidades do pronto Socorro, quando foi abordada por dois criminosos.

O policial foi obrigado a entregar a arma e dirigir para os bandidos. O policial foi deixado num ponto da cidade e o carro dele foi encontrado no dia seguinte, incendiado. No momento da prisão a arma do policial (pistola 380) estava em poder do acusado.

Por Assem Neto

