Polícia Civil prende suspeitos de homicídios em Rio Branco

Sandro de Brito – Assessoria Sepc

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), apresentou na manhã desta terça-feira, 10, Uedson Silva Machado, de 23 anos, Wirly Monteiro de Lima, de 25, vulgo “Ratinho”, acusados de envolvimento com homicídios. Além dos dois adultos a polícia também apreendeu um adolescente de 17 anos pelo esmo crime.

Uedson é suspeito de no dia 09 de dezembro do ano passado, nas proximidades de um campo de futebol localizado no bairro Custódio Freire, ter matado, Jhonnatan dos Santos França. Na semana, cerca de três dias depois, o irmão de Jhonathan, conhecido pela polícia apenas como Jairleson, morreu em confronto com a polícia no bairro Oscar Passos, quando realizava um encontro com comparsas para planejar a vingança da morte de Jhonatan.

Já “Ratinho”, evadido do sistema prisional, é suspeito de ter matado a tiros na primeira semana deste ano, José Augusto do Nascimento no bairro Ayrton Sena. “Ratinho” é reincidente e foi preso elo mesmo crime cometido no passado.

“Foi um crime que em dois dias conseguimos solucionar e efetuar a prisão com o apoio da Polícia Militar que vem com a gente, trabalhando no intuito de dar uma resposta a esses crimes que vem ocorrendo. Wirly estava considerado evadido do sistema prisional e está sendo investigado pela prática de mais dois outros homicídios”, disse o delegado Roberth Alencar.

