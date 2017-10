Polícia Civil prende trio acusado de praticar homicídios em Brasiléia

Os dois homens suspeitos de executar o jovem Otávio Alves Ferreira de 25 anos foram presos em Brasiléia um anteriormente e o outro na tarde desta segunda.

Um trabalho de investigação realizado por agentes da delegacia de Brasileía, resultou na prisão de dois homens, um deles suspeitos de executar o jovem Otávio Alves Ferreira de 25 anos que estava jogando bola na quadra de areia do Bairro Leonardo Barbosa, onde foi atingido por cerca de seis disparos de arma de fogo que atingiram a cabeça, abdômen, costas, braços e na face e o outro suspeito de executar Janes dos Santos Nascimento de 35 anos.

Os agentes civis, além de prender os acusados de cometer o homicídio que vitimou Otavio e o de Janes e, autores de vários delitos no município, também apreenderam a arma utilizada para assassinar Otávio, a mesma será submetida aos processos periciais, já os acusados que foram detidos nesta segunda foram conduzidos à delegacia de Brasiléia para prestar esclarecimentos sobre os fatos.

Um dos acusados de executar Otávio, foi preso anteriormente e o segundo foi preso na tarde desta segunda-feira (23) na companhia de outro suspeito de praticar vários crimes, incluindo o homicídio de Janes dos Santos. O que foi preso primeiro já está no presídio Francisco de Oliveira Conde.

Segundo o delegado Karlesso Nespoli, os acusados foram conduzidos à delegacia de Brasiléia para prestar esclarecimentos sobre os fatos, em seguida serão encaminhados ao presídio FOC, onde ficarão a disposição da Justiça.

Outro resultado da operação que está sendo intensificado no município foi à recuperação de duas motocicletas que estavam com restrição de roubo às mesmas foi encontrada em uma residência localizada no Bairro Ferreira Silva.

“O bom trabalho de investigação propiciou a prisão desses dois elementos, além da recuperação de duas motocicletas que haviam sido roubadas. Estamos intensificando nossas ações no sentido de coibir tal prática delituosa” declarou o delegado coordenador da regional do Alto Acre, Karlesso Nespoli.

