Polícia Civil recupera motos roubadas por dupla armada em Brasiléia

Alexandre Lima

Um trabalho investigativo de policiais civis do município de Brasiléia, conseguiram êxito em recuperar duas motos que foram roubadas por dois indivíduos encapuzados e armados com escopeta na noite desta quarta-feira, dia 18, no Bairro Ferreira Silva.

Segundo relato das vítimas, estavam em casa conversando na varanda quando perceberam que duas pessoas se aproximavam pela rua e de repente anunciou o assalto para levar a moto modelo Honda/Broz, placa NXS 1642.

Foi quando perceberam que estavam encapuzados e muito nervosos. Foi quando mandaram toda a família fosse para dentro de um dos cômodos e ficassem lá até saírem com a moto e alguns celulares foram tomados, ficando mais de horas dentro da casa.

No momento em que tentavam ligar a moto, o alarme disparou. A vizinha que estava saindo de casa em sua moto boliviana Kingo, placa NO 9505, para buscar seus filhos, foi abordada por um dos bandidos que estava com a escopeta e lhe tomaram o veículo e o seu celular.

Após tentarem até conseguir ligar as motos, a dupla foram embora tomando rumo desconhecido. Foi quando conseguiram sair e ligaram para a polícia pedindo ajuda.

A partir daí se iniciou as buscas que durou parte da noite e todo o dia desta quinta-feira, dia 19. Foi quando os policiais se deslocaram para o bairro Ramal Nazaré e durante busca num caminho com acesso para dentro da mata, e localizaram a moto modelo boliviana no período da tarde.

Pouco depois, após se dividirem por outros caminhos, localizaram a moto brasileira. Somente depois, descobriram que os suspeitos haviam percebido a presença dos policiais no local, fugiram para dentro do mato deixando os veículos para trás.

As motos foram entregues aos donos e as buscas pela dupla continua, além de tentarem localizar a arma usada para praticarem assaltos.

