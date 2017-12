Polícia: Corpo encontrado em decomposição é de jovem desaparecido há mais de 20 dias

O familiar foi até o IML com os documentos pessoais de Moura. Após algumas horas, os dados disponibilizados pela família foram confirmados no banco de informações do Instituto de Identificação do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC). “Está confirmado que é ele. Agora quero Justiça”, finalizou.

– Rio Branco: Garotas de programa atraíram servidor do TRE do Acre para a morte; cinco foram presos

Foram presos, Denilson da Silva Porciano, Ana Cláudia Ferreira, Mirian dos Santos Oliveira, ambas garotas de programa, e ainda dois menores de 16 e 17 anos. Outros dois estão foragidos.

De acordo com o informado pelo delegado Remulo Diniz, as investigações apontam que as duas garotas de programa foram as pessoas que o atraíram até o local do crime, onde estavam os demais. O objetivo era roubar o veículo e levá-lo para o país vizinho onde seria trocado por armas.

Além dos cinco identificados, outros dois suspeitos ainda estão foragidos e devem ser presos a qualquer momento. Os menores devem ser encaminhados ao Instituto Sócio Educativo e os demais irão para o regime provisório do presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC).

Após investigações, a Polícia Civil conseguiu identificar e prender cinco pessoas suspeitas de participarem diretamente da morte do servidor público do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Francisco das Chagas Farias de Abreu, assassinado no dia 17 de novembro no bairro Belo Jardim, segundo distrito de Rio Branco. O veículo roubado pelos criminosos foi recuperado no dia 24, abandonado em um matagal próximo ao local do crime.

– Mâncio Lima: Homem é executado a tiros enquanto dormia

Família disse homem estava há um mês no município trabalhando. PM informou que o crime teria ligação com um possível acerto de contas.

Dejair Rocha, de 20 anos, foi executado na noite desta segunda-feira (11) no bairro São Francisco, em Mâncio Lima. Ele foi atingido por com ao menos sete disparos de arma de fogo. Rocha, segundo a família, estava morando há cerca de um mês no município fazendo farinha. No local, foram encontradas dez cápsulas deflagradas. O comandante da Polícia Militar, tenente-coronel Lázaro Moura, disse que a vítima estava dormindo quando dois homens invadiram a casa e efetuaram os disparos. “Ele foi abordado por duas pessoas e morto. Foram feitos vários disparos contra ele que acabou não resistindo”, disse.

A família, que estava no Instituto Médico Legal (IML), não quis gravar entrevista, mas informou que Rocha estava a pouco tempo no município. O comandante disse que a polícia trabalha com a motivação de um possível acerto de contas. “Acreditamos que até pelas características do crime tenha ligação com o crime organizado, um acerto de contas dentro da criminalidade”, conta.

Ainda na noite de segunda (11), no bairro São José em Cruzeiro do Sul, ocorreram duas tentativas de homicídio. As duas vítimas foram atingidas com tiros nas pernas. “AS informações que temos é que duas pessoas de bicicleta passaram no local e efetuaram os disparos”, falou.