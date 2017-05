Polícia encontra corpo de mulher estrangulada dentro de mala

Policiais civis da Delegacia de Crimes Contra a Vida investigam a morte de uma mulher que foi encontrada dentro de uma mala no interior de uma residência localizada na Rua Prece, bairro Porto Cristo, setor leste de Porto Velho.

Na madrugada deste domingo, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima dando conta de que um homem teria sido visto carregando uma mala meio aberta. Dava para ver o pé de uma pessoa. O homem entrou na casa onde a mala foi encontrada.

Os policiais foram até o imóvel . Foi aberta uma das janelas. Os policiais avistaram a mala, de onde dava para ver o pé de uma pessoa. A PM acionou a perícia técnica junto com o rabecão para fazer os trabalhos de praxe.

Depois de aberta a mala, foi encontrado o corpo de uma mulher aparentando 35 anos, com sinais de violência. Ela foi estrangulada e ferida com uma paulada na cabeça.

De acordo com o perito criminal, ela foi morta em outro lugar e deixada na casa.

Testemunhas contaram que a casa serve para usuário de drogas fazer o uso de entorpecentes e esconder produtos roubados. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e aguardará o comparecimento de algum familiar para fazer o reconhecimento.

Identificada mulher encontrada morta em mala

Trata-se de Raquel Vieira de Souza. (30), a mulher encontrada morta na madrugada do último domingo (14), dentro de uma mala em uma residência, localizada na Rua Prece, bairro Porto Cristo, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com testemunha, um homem foi visto transitando com a mala pela rua, logo em seguida entrou na residência e deixou o objeto que estava com o corpo da mulher.

De acordo com a Perícia Técnica, a vítima foi assassinada por estrangulamento e pauladas. O suspeito ainda não foi identificado. O local onde a mulher foi encontrada é utilizado por usuários de droga e como ponto de esconderijo de objetos roubados. Agentes da Polícia Civil investigam o crime.

