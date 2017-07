Polícia encontra corpos de homens que saíram para comprar gado e desapareceram

Os corpos, segundo os peritos, estavam em uma área de difícil acesso no final do ramal

A Polícia Civil, como apoio de equipes do Corpo de Bombeiros e peritos do Instituto Médico Legal (IML), conseguiram encontrar no Ramal do Mutum os corpos de Fernando de Oliveira, de 54 anos, e Jean Carlos de Almeida, de 42 anos, que estavam desaparecidos desde o dia 8 de junho, quando saíram de moto dizendo à família que iam ao referido ramal comprar gado.

Os corpos, segundo os peritos, estavam em uma área de difícil acesso no final do ramal, em uma cova rasa à pelo menos 50 cm da superfície e sobrepostos um em cima do outro.

Foram exumados com ajuda da equipe do corpo de bombeiros e encaminhados para a base do Instituto Médico Legal (IML), onde deverão ser realizados exames para detectar a causa da morte de cada um.

Os autônomos Fernando de Oliveira e Jean Carlos usavam uma motocicleta que foi encontrada dois dias depois jogada dentro de um Igaparé, nas proximidades de onde foram feitas as escavações para a exumação dos corpos.

O caso está ainda sobre investigação da Delegacia de Homicídios que tenta identificara e prender os suspeitos pelo crime. O delegado Fabrizzio Sobreira disse que não descarta a hipótese de um duplo latrocínio, mas também investiga se o crime pode ter ocorrido por acerto de contas, já que as vítimas também possuíam passagens na polícia pelo crime de furto e receptação de gado.

