Polícia Federal em Operação na BR 364 apreende 77 quilos de cocaína, arma e munições de fuzil

Folha do Acre

A Polícia Federal apreendeu aproximadamente 77Kg de cocaína na BR 364 nas proximidades do município de Sena Madureira/AC, na manhã do dia 10/08/2017.

Os Policiais Federais realizavam uma barreira de fiscalização na rodovia com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas na região quando por volta das 5 horas da manhã a equipe policial abordou uma caminhonete Ford F1000 e suspeitou da atitude do condutor que apresentou sinais de nervosismo e versões contraditórias referentes ao motivo de sua viagem.

Dessa forma, a equipe policial decidiu conduzir o veículo para a sede da Polícia Federal em Rio Branco/AC. No trajeto para Rio Branco/AC, a equipe policial se deparou com uma caminhonete Hilux de cor preta parada em um ramal às margens da rodovia BR 364.

Como essa mesma caminhonete havia passado pela barreira policial um pouco antes da caminhonete Ford F1000, os policiais suspeitaram que o condutor da Hilux pudesse estar atuando como “batedor” da F1000 e decidiram realizar abordagem.

Diante do aparente estado de nervosismo do condutor da caminhonete Hilux, os policiais decidiram por conduzir a Hilux e o motorista para a Sede da PF em Rio Branco/AC.

Foi, então, realizada uma busca minuciosa nos veículos e foram localizados 77 quilos de COCAÍNA, uma pistola Glock calibre 380 com a numeração raspada, 16 munições calibre 380 e 100 munições calibre 7,62 em um fundo falso da carroceria da caminhonete Ford F1000.

Questionado sobre os fatos, o condutor da F1000 admitiu estar transportando a droga e relatou que foi contratado pelo motorista da Hilux para fazer o transporte da droga.

Os dois foram autuados em flagrante pelos crimes de TRÁFICO DE DROGAS e PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. Acredita-se que o material apreendido tenha vindo de Cruzeiro do Sul/AC e teria como destino a cidade de Rio Branco/AC.

Com a continuidade das investigações será possível identificar o fornecedor e o financiador do esquema criminoso. A formalização do flagrante foi realizada na Sede da Polícia Federal em Rio Branco/AC.

