Polícia identifica e prende envolvidos em assalto na Estrada do Pacífico

Alexandre Lima

Após 48 horas de investigação, os agentes da Polícia Civil de Brasiléia, município distante 240km da capital acreana, conseguiram identificar os envolvidos em um assalto ocorrido na madrugada de desta quarta-feira, dia 17, quando uma fazenda foi invadida por homens armados.

Segundo foi levantado, o proprietário da fazenda, identificado como Nelson Sabatovich, foi surpreendido por cerca de dois homens que estariam armados com um revolver, onde renderam todos com intuito de levar uma pick-up, modelo Hilux/Toyota e uma moto modelo Honda Broz, além de outros objetos.

Após saírem da localidade, as autoridades foram avisadas na cidade e armaram uma barreira próximo a um matadouro. Ao avistarem, os meliantes saltaram da pick-up ainda e movimento que só parou após bater no muro, enquanto os suspeitos fugiam para dentro do mato tomando rumo ignorado.

Inicialmente, a pick-up foi recuperada, enquanto a moto foi localizada um dia após numa casa no Ramal Nazaré, em Brasiléia. Seguindo pistas, os agentes chegaram até uma casa no Bairro Alberto Castro, na tarde desta quinta-feira, dia 18, onde encontraram dois dos acusados.

Olaydson Góis da Silva (19) e Thiago Batista (27), foram conduzidos à delegacia para serem ouvidos pelo delegado Mardilson Vitorino, onde teriam falado da participação no crime. O caso ainda está em aberto, pois, se acredita que exista outras pessoas envolvidas e que podem ser detidas a qualquer momento.

Veja vídeo reportagem com o delegado.

