Polícia Militar apreende 14 armas e recupera 4 veículos em operações na fronteira

O 10° Batalhão da PM, responsável pelo policiamento ostensivo dos municípios de Brasileia e Epitaciolândia, vem desencadeando uma série de ações que visam coibir atos criminosos e, principalmente, o transporte de veículos roubados para a serem comercializados na Bolívia. Resultante dessas operações, os militares realizaram, somente no mês de junho, 51 prisões em flagrante, a captura de três evadidos do sistema prisional, além da apreensão de 5 armas de fogo e a recuperação de 4 veículos.

De acordo com o Comando da unidade militar, as ações que objetivam desarticular as organizações criminosas que agem na fronteira e, também, as eventuais condutas delituosas que venham a ameaçar à tranquilidade pública não têm data para término e continuarão direcionadas para os pontos estratégicos de enfretamento direto ao crime.

“Estamos atentos a qualquer ato que coloque em risco a paz social e o patrimônio público. Para isso, além do policiamento de rotina, intensificaremos as ações operacionais e a fiscalização de trânsito a fim de coibir o tráfego de veículos roubados nas regiões limítrofes com a Bolívia”, ressaltou o Comandante do 10° Batalhão, major Fredson Araújo.

Os militares do Batalhão ainda realizaram a abordagem de 1791 pessoas em fundada e 1148 veículos, além da apreensão de nove armas brancas em ações operacionais.

Comentários