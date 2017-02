Polícia Militar apreende drogas, dinheiro e material para recarregar munições

Jean Messias – Assessoria PMAC

A Polícia Militar do Acre (PMAC) tem intensificado o patrulhamento preventivo e as operações em ponto estratégicos na capital e interior do estado, como resultado deste trabalho, nesta quarta-feira, 8, os policiais prenderam mais duas pessoas acusadas de tráfico de drogas, apreenderam grande quantidade de material para recarregar munições e ainda prenderam um foragido da Justiça.

Pela manhã durante patrulhamento de rotina, os policiais do Quarto Batalhão de Polícia Militar (4° BPM) fizeram a apreensão de 490 projéteis e 32 estojos de munição 9 milímetros. De acordo com os militares, o material estava escondido em uma residência no bairro Tangará. O material foi entregue na Delegacia de Polícia Civil da 4ª Regional.

No início da noite, homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope) apreenderam durante uma operação no Morro do Marrosa, 31 tabletes de maconha, três pacotes de pasta à base de cocaína e mais de R$ 1.300. O entorpecente e os autores foram encaminhados para à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Em Brasileia, James Maciel da Silva, 39 anos, foi preso por policiais do Décimo Batalhão de Polícia Militar (10° BPM), contra ele constava dois mandados de prisão em aberto da Vara de Execuções Penais da comarca de Rio Branco. O autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia Geral do município.

