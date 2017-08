Polícia Militar apreende metralhadora de fabricação francesa na Capital

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram um adolescente de 15 anos, que levou a guarnição até o local

Policiais militares do Quinto Batalhão (5° BPM) apreenderam na manhã desta segunda-feira (31) uma metralhadora calibre 7.65, de fabricação francesa. A apreensão ocorreu na travessa João da Mata, bairro Eldorado.

De acordo com a guarnição, eles localizaram a arma após atender uma ocorrência de violação de domicílio. Ao constatar o fato, os militares iniciaram as buscas para tentar localizar os objetos furtados e os autores do delito.

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram um dos suspeitos, um adolescente de 15 anos, que levou a guarnição até o local onde ele teria guardado os materiais furtados. No esconderijo foi recuperada uma roçadeira, uma televisão de 40 polegadas e apreendida a arma de fogo, além de um colete balístico.

A proprietária da residência e o menor infrator foram conduzidos para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), para serem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Arma de Guerra

A arma recolhida durante a ocorrência é uma metralhadora modelo MAS-38, utilizada pela primeira vez durante a Segunda Guerra Mundial, por franceses e alemães.

