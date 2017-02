Polícia Militar deflagra operações em todo o estado do Acre

Wellington Mota – Assessoria de Comunicação da PMAC

Intensificar o policiamento ostensivo nas ruas da capital e do interior do estado do Acre, por meio de ações conjuntas e integradas entre as unidades operacionais de área e o Batalhão de Operações Especiais (BOPE), esta é uma das estratégias desenvolvidas pelo Comando da Polícia Militar do Acre (PMAC) no enfrentamento à criminalidade do estado.

As ações operacionais realizadas desde o início do mês de fevereiro em todo o estado fazem parte do planejamento estratégico desenvolvido pelo comando da corporação, por meio da Diretoria Operacional (Dirop), que visa atender as novas diretrizes de aplicações táticas das forças de segurança pertencentes à PMAC. Operações como “Alcance Máximo”, “Acre Seguro”, que são realizadas em pontos estratégicos das cidades, segundo levantamentos realizados pelo Setor de Inteligência da corporação.

“O objetivo da Diretoria Operacional é maximizar as ações do BOPE nas multifunções de emprego de suas companhias em operações de combate ao narcotráfico e desarmamento, com emprego da Companhia de Cães (CPC), ações de fiscalização, revista e controle prisional com emprego da Companhia de CHOQUE (CPCHOQUE), e nas ações de cumprimento de mandados de alto risco e missões de combate a roubos com reféns, com emprego da Companhia de Operações Especiais (COE)”, disse o Diretor Operacional, coronel Glayson Dantas.

Desarticulação das ações criminosas

Além dos crimes impedidos pela ação presença na rua, este reforço do BOPE junto às unidades de área apresenta resultados operacionais na desarticulação das ações criminosas em todo o estado. Nas duas primeiras semanas de fevereiro foram presas mais de 20 pessoas, apreendidos 3 quilos de cocaína, 278 tabletes de maconha, duas armas de fogo, a recuperação de uma motocicleta roubada e a prisão de um foragido do sistema prisional.

