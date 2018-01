Polícia Militar divulga lista com nome de sorteados do Col

O sorteio foi realizado em frente ao Comando-Geral da PM-AC, na terça-feira (2). Ao todo, eram 580 vagas para a instituição, sendo 50% destinadas a dependentes militares estaduais e 50% para a comunidade.

No mesmo dia, o Corpo de Bombeiros fez o sorteio de outras 580 vagas para o Colégio Dom Pedro II, no Residencial Rosa Linda, também na capital acreana. A seleção ocorreu no Comando do Corpo de Bombeiros, no bairro Morada do Sol. A lista com os sorteados ainda não foi oficialmente divulgada.