Polícia Militar enfrenta troca de tiros e prende cinco suspeitos com armas longas e drogas

Na revista efetuada na residências onde os acusados estavam foi encontrado grande quantidade de maconha e pasta base de cocaína, além de celulares e dinheiro

Policiais do 5° Batalhão, prenderam na noite desta terça-feira (3) cinco homens na Rua Arco Iris, bairro Vitória, parte alta da cidade se Rio Branco. Segundo informações repassadas pela polícia, eles teriam recebido uma denúncia de que em três casas que ficavam dentro do mesmo terreno haviam homens com armas longas e drogas.

Foi montado uma operação com vários policiais do 5° Batalhão para averiguar a denúncia. Quando chegaram ao endereço indicado eles foram recebidos a bala e houve troca de tiros. Mesmo assim os policias conseguiram prender cinco suspeitos.

Os presos durante a operação foram identificados como: Mateus Pinheiro, Andre Cavalcante de Abreu, José Pereira Feitosa júnior, Cleberson Nairton Lopes da Silva e André Araújo Lima. Na revista efetuada na residências onde os acusados estavam foi encontrado grande quantidade de maconha e pasta base de cocaína, além de celulares e dinheiro, provavelmente oriundos da venda do entorpecente.

Também foram apreendidos um Rifle calibre 44 e outro calibre 22, uma espingarda calibre 20, dinheiro e uma balança de precisão. Os acusados, as drogas e as armas foram encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes, onde eles podem responder por crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Comentários