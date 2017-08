Polícia Militar prende dupla de bolivianos portando cocaína em Brasiléia

Alexandre Lima, com vídeo de Almir Andrade

Uma denuncia anônima feita na noite desta quinta-feira, dia 17, fez com que homens do 10º Batalhão da Polícia Militar, realizasse uma operação no Bairro Leonardo Barbosa, localizado na cidade de Brasiléia, afim de deter pessoas ligadas ao tráfico de drogas, além de contrabando de arma de fogo.

A equipe iniciou as buscas pelo bairro, quando depararam com dois bolivianos, identificados como Kazuyoshi Lima Nakashima (23) e seu primo, Carlos Nahoky Ribeiro Nakashima (24), que pilotavam uma moto boliviana sem placas, que foram abordados e passariam por uma revista.

Foi quando um policial percebeu que um dos bolivianos tentou se livrar de algo, jogando ao lado. Ao buscar o objeto, perceberam que havia duas ‘pedras’ que se identificava como cloridrato de cocaína, sendo confirmado após o teste realizado na delegacia.

Os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos à DP de Brasiléia, onde foi lavrado o auto de infração em flagrante delito, por tráfico de entorpecentes, uma vez que a quantidade chegava próximo a 100 gramas.

Na defesa, os dois disseram que estavam sem dinheiro e iriam receber uma quantia de R$ 50 reais caso entregasse a ‘encomenda’ no referido bairro em Brasiléia, mas, não contavam que seriam abordados por uma equipe de policiais.

O caso está nas mãos do delegado Roberto Lucena, titular do Município de Brasiléia. Os primos foram conduzidos para uma das celas para esperar a decisão do judiciário local.

