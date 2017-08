Polícia Militar prende mais um suspeito de roubar moto em Brasiléia

Alexandre Lima

Estará sendo levado para audiência de custódia durante o dia desta segunda-feira, dia 14, na Comarca de Brasiléia, o acusado de roubar uma moto na noite deste sábado, o acusado Josimar Amorim do Nascimento (29), vulgo ‘Nola’, velho conhecido da Justiça local.

Segundo foi apurado, a vítima teria acionado uma viatura da Polícia Militar nas proximidades do trevo de acesso à BR 317 (Estrada do Pacífico), avisando que teriam acabado de roubar sua moto, modelo Honda Sport, de cor vermelha e teriam tomado rumo ao barreiro existente nas proximidades.

Foi quando a viatura resolveu fazer uma vistoria pela localidade. Em dado momento, perceberam que havia montando numa moto e tentaram se evadir do local ao perceberem que seria a viatura policial, mas, foram impedidos e detidos.

Os policiais identificaram a moto como a que foi roubada. Os dois foram conduzidos à delegacia, onde identificaram que apenas um estaria envolvido no roubo do veículo, Josimar Amorim do Nascimento, o ‘Nola’, que ficou detido até essa segunda-feira, dia 14.

‘Nola’ irá saber se fica detido, ou não, após ser levado para a audiência de custódia. Mas informações a qualquer momento.

