Polícia Militar prende responsáveis por tiro acidental que matou uma garoto de 12 anos

Por volta das 16h30 do último domingo (17), militares do 5º Batalhão foram acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo, na qual uma criança teria sido atingida. Chegando ao local a guarnição localizou os profissionais do SAMU, que confirmaram o óbito do garoto de 12 anos, por disparo de arma de fogo, o IML foi acionado no local.

Em conversa com um parente, foi narrado que o menino teria saído para o campo com um primo de 17 anos e outro amigo, momentos após ouviu um disparo, minutos depois Robson do Nascimento Magalhães, de18 anos, apareceu trazendo o menino nos braços, deixando-o na área da casa onde estava a testemunha.

Os militares localizaram os envolvidos que disseram que o disparo acidental ocorreu enquanto Josemir da Cruz Oliveira, de 18 anos, fazia a manutenção de uma escopeta, atingindo fatalmente o garoto.

A escopeta calibre .28 foi localizada juntamente com cinco munições intactas e uma deflagrada, os três envolvidos foram conduzidos e apresentados na delegacia de polícia para a realização dos procedimentos cabíveis.

