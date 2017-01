Polícia Militar realiza reunião com autoridades de segurança da Bolívia

Jean Messias - Assessoria PMAC

Com o objetivo de facilitar a devolução de veículos brasileiros que são recuperados na Bolívia, o comandante do 10° Batalhão de Polícia Militar (10° BPM), capitão Fredson Araújo, se reuniu na manhã desta terça-feira, 17 de janeiro, com autoridades das forças de segurança boliviana no Departamento de Pando.

“A motivação do encontro é trabalhar de forma integrada, trocar informações no sentido de combater a criminalidade na fronteira e principalmente viabilizar a devolução de veículos de brasileiros apreendidos em solo boliviano”, disse o capitão Fredson.

Estiveram presentes o comandante da Polícia de Pando, coronel Serrano, a secretária de segurança, Maria José, o chefe da FELCC – Fuerza Especial de Lucha Contra el Crime (semelhante a Polícia Civil), capitao Montaño e ainda o com​andante da Diprove – Dirección de Investigación y Prevención de Robo de Vehículos (Unidade especializada no combate a roubos de veículos).

