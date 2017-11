Polícia Militar recupera moto roubada por dupla na zona rural de Brasiléia

Alexandre Lima

Uma das motos roubada pela dupla presa na madrugada deste domingo, dia 26, foi localizada por homens da Polícia Militar do 10º Batalhão, localizado na cidade de Brasiléia, foi recuperada e restituída ao seu dono em menos de 24 horas.

O veículo modelo Honda/CB300, foi localizada no km 84 da BR 317, Estrada do Pacífico, jogada no meio do mato. Segundo foi levantado, o serviço de inteligência da PM obteve informações do paradeiro e foram até o local.

O suspeito não foi localizado, mas, seria questão de tempo para ser detido e entregue à Justiça. O proprietário, que pediu para não identificado, contou que estava nas proximidades da Escola IOP, passeando com sua namorada quando foi abordado pelos dois suspeitos.

“Foi muito rápido. Minha namorada que estava na garupa havia atendido o celular e estávamos quase parando, quando fomos abordados. Anunciaram o assalto e mandaram sair da moto e sair correndo sem olhar para trás. Inicialmente até pensei que fosse brincadeira por parte de amigos, mas, quando percebi a arma, vi que era sério e entreguei pra eles”, contou.

Foi dito que após cumprir os procedimentos, o proprietário iria sair da delegacia com sua moto e ir para casa. Os policiais acreditam que os bandidos estariam orquestrando outros assaltos pela cidade com o veículo, mas não contavam que seriam presos.

Os jovens Douglas da Silva Cavalcante e Carlos Antonio Cavalcante, ambos de 18 anos, iniciaram uma série de assaltos armados com um revolver na noite de sábado e foram presos na manhã do domingo.

