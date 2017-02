Polícia Militar reforça policiamento nas ruas de todo estado

Durante as primeiras horas desta quarta-feira, 15 de fevereiro, equipes da Polícia Militar do Acre (PMAC) reforçaram o policiamento ostensivo nas ruas da capital acreana e no interior do estado. Uma série de operações foi desencadeada pelo comando da corporação, por meio de ações conjuntas entre as unidades de área e os batalhões especializados da instituição.