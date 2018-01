Polícia prende membros de facção criminosa com arma de fogo em Feijó

Os agentes da polícia civil e militar no município de Feijó prenderam em flagrante Antônio David da Silva, vulgo “Cabeça de Porco”, 19 anos, considerado um “braço direito” da facção criminosa Bonde dos 13 no município. Antonio David é acusado de ter participado de ao menos dois homicídios em Feijó, fruto da guerra entre facções criminosas e no momento da prisão ele portava uma arma de fogo de fabricação artesanal que segundo o que foi apurado pela polícia ele andava com a referida arma livremente pelas ruas do Bairro Zenaide Paiva e ninguém o denunciava temendo represálias.

Em buscas que foram feitas na residência de Antônio David a polícia encontrou mais duas armas de fogo, também de fabricação caseira, além do menor infrator A. M. F., 16 anos que possuía mandado de internação pela participação no homicídio ocorrido no dia 11/01/2018 no Bairro Nair Araújo. Em seu interrogatório na Delegacia o menor infrator assumiu o delito, acrescentando que desferiu 18 furadas na vítima Rubens Damazio da Silva, enquanto os outros o seguravam e que toda a ação deles foi filmada por uma adolescente integrante do grupo, tudo isso sem demonstrar o mínimo de arrependimento.

“É mais uma operação de sucesso das forças de segurança de Feijó que concluiu mais um caso de homicídio decorrente da guerra entre facções criminosas que tem aterrorizado a população do nosso Estado e tirou das ruas um indivíduo perigoso, envolvido em vários delitos”, finalizou o delegado Alexnaldo Batista, titular da Delegacia de Feijó.

