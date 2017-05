Polícia prende suspeitos de matar homem que teria estuprado mãe de líder de facção; ordem partiu da Penal

Sebastião Olímpio do Nascimento, 25 anos, Gleiciane Damasceno, 23 anos, e Rafael Luz, 24 anos, foram presos durante a realização de uma Operação da Polícia Civil. Os suspeitos teriam envolvimento na morte de Valdecir Oliveira do Nascimento, 48 anos. O crime aconteceu na madrugada do dia 4 de maio, no município de Bujari.

Naquele mesmo dia, agentes da Delegacia da 4ª Regional, comandados pelo delegado Pedro Resende, prenderam outros três homens, que estavam com a arma usada na execução e confesaram a autoria do homicídio. Eles afirmaram, que a vítima havia estuprado a mãe de um dos líderes da facção criminosa a qual integram e, foi condenado a morte.

A investigação prosseguiu e nesta terça-feira (23), Sebastião, Gleiciane e Rafael foram apresentados como integrantes da facção que decidiu por fim a vida de Valdecir. Com eles foi apreendida uma quantia de R$ 8000 mil reais. A ordem determinando a execução do homem, segundo a polícia, teria partido de dentro do presídio da capital.

Comentários