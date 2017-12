Policiais Militares protestam em carreata após decisão de Tião Viana sobre corte de salário

Viana não foi ao evento de graduação de cabos, onde se deu o início dos protestos, e a assessoria do governador não falou sobre a ausência

Com o lema “Unidos Somos Fortes” e embalados sob a música do cantor Zé Geraldo, que diz em uma de suas estrofes:”Nunca deixe se levar por falsos líderes. Todos eles se intitulam os porta vozes da razão”, o protesto dos Policiais Militares do Acre, contra o corte de seus salários, reuniu centenas de PMs, na frente do Teatro Plácido de Castro, na manhã desta sexta feira (29), local onde aconteceu a solenidade de graduação de oficiais, sem a presença do Governador do Acre, Tião Viana.

Segundo o representante da associação dos militares, Abrahão Pupilo, houve ingerência nas negociações do soldo da PM, e o entendimento da Procuradoria Geral do Estado (PGE), é que uma sexta parte dos vencimentos, incluindo direitos adquiridos como o de risco de vida, serão cortados já a partir de janeiro de 2018.

“Há uma esperança de uma negociação junto a PGE, O Ministério Público Estadual e o Governo do Estado para rever essa disparidade, que não tem qualquer embasamento legal. Se isso não for revisto, em assembléia geral, vamos decidir o que vamos fazer, e infelizmente a sociedade é quem vai “pagar o pato”, com a falta de segurança nas ruas”, disse Pupilo.

Presente na manifestação, o deputado federal Major Rocha, lamentou, “essa é mais uma vez, uma atitude desastrosa e irresponsável desse governo que está aí a tanto tempo sem o mínimo de compromisso com esses valentes combatentes do crime.

Porque o governador não corta o salário dos milhares de cargos comissionados? Porque não diminui o número de cargos de confiança que ele paga com nosso dinheiro? Eu me solidarizo com nossos irmãos de farda e faremos de tudo para rever esse crime que o governador quer fazer com nossos praças militares, que é cortar o pouco do salário que já recebem”, finalizou.

A solenidade de graduação de cabos e terceiros sargentos aconteceu na parte interna do Teatrão. Na mesa de autoridades presentes, o questionamento geral era a ausência de Tião Viana, que não falou sobre, nem mesmo por meio de sua assessoria, os motivos pelos quais não pode estar presente no evento.

Os manifestantes se dirigiram em carreata pela Avenida Getúlio Vargas até o Batalhão Militar do centro de Rio Branco, com cartazes e frases de consternação.

