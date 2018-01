Policial civil que matou homem por causa de uma “Buchudinha” em bar, foi indiciado por homicídio qualificado

Durante a audiência de custódia o policial teve a prisão preventiva decretada. O policial é acusado pelo assassinato de Alexandre da Silva Nazaré de 32 anos.

Policial está preso e pode perder a farda

Uma confusão motivada por uma “buchudinha” em um bar localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco, resultou na morte de um homem identificado como Alexandre da Silva Nazário, 32 anos. O autor do crime e um policial civil identificado pelo nome de Reginaldo Romoaldo.

De acordo com informações de testemunhas, Alexandre teria comprado a bebida alcoólica “buchudinha” com outros amigos e no momento de dividir a cachaça iniciou-se uma discussão. O policial teria chegado no bar acompanhado por um outro homem que se dizia ser advogado e os dois também se envolveram na confusão. Reginaldo teria pegado a bebida e se recusado a devolver aos homens que haviam feito uma cota para comprá-la.

Alexandre teria pegado uma faca e tentado golpear o policial, foi nesse momento que o agente sacou a pistola e efetuou dois disparos contra o homem que morreu a caminho do Pronto Socorro da capital. Uma guarnição da Polícia Militar prendeu o agente de Polícia Civil em flagrante pelo homicídio e ele foi conduzido à delegacia e preso ainda em flagrante.

O agente de policia civil Reginaldo Romualdo Vieira foi preso ainda em flagrante, a confirmação foi feita pelo secretario adjunto de policia civil, Josemar Portes.

“Ele foi indiciado por homicidio qualificado por motivo torpe” disse.

O flagrante foi homologado pela justiça. Durante a audiência de custódia o policial teve a prisão preventiva decretada. O policial é acusado pelo assassinato de Alexandre da Silva Nazaré de 32 anos.

O crime aconteceu na noite do último sábado, num bar que fica na Avenida Antônio da Rocha Viana. O policial portava uma pistola ponto 40, do estado, e efetuou um disparo contra a vitima.

Alexandre chegou a ser socorrido pelo Samu, mas não resistiu ao ferimento., ele morreu pouco tempo depois de chegar ao Pronto Socorro.

O inquérito que apura o caso será finalizado em 10 dias. Paralelo à ação penal, a policia civil vai instaurar um procedimento administrativo.

O agente foi levado à audiência de custódia no domingo, onde foi homologada sua prisão preventiva.

Na manhã da segunda-feira (15), o secretário adjunto de Polícia Civil, Josemar Moreira Pontes, concedeu entrevista coletiva em seu gabinete e disse que o policial se evadiu do local do crime, mas mesmo assim uma equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o encontrou e efetuou sua prisão em flagrante. O agente foi levado à audiência de custódia no domingo, onde foi homologada sua prisão preventiva.

“Ele está preso, está flagranteado. Tudo será esclarecido, a Polícia Civil está pronta para esclarecer esse caso e deixar todos os fatos claros para a sociedade. A corregedoria também esteve no momento da lavratura do flagrante, ou seja, a corregedoria vai acompanhar tudo de perto, e adotará suas providencias cabíveis. Não vamos adiantar nenhum juízo de valor, mas uma das penalidades pode ser a demissão”, disse.

