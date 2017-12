Policial é preso em flagrante quando esperava drogas em aeroporto do interior do Acre

Os próprios parlamentares do município já haviam denunciado o agente para a secretaria de Estado de Segurança

De acordo com a polícia, ele já estava sendo monitorado pela PM por seu envolvimento com drogas e que supostamente, facilitava as coisas para traficantes do município.

A PM havia recebido uma informação de que Venuciel estaria esperando uma certa quantidade de drogas que chegaria em um Táxi Aéreo. Quando o avião aterrizou, o próprio comandante da PM foi até os passageiros e perguntou quem trazia encomendas para terceiros. Um deles disse sim e que iria entregar uma sacola para o policial Daniel, que estava no local para receber.

Ao verificar o conteúdo da sacola havia um sutiã e dentro do mesmo foi encontrada tabletes de maconha. Daniel recebeu ordem de prisão ali mesmo. Ele disse aos pms que estava aguardando um registro de sua filha e que a ex-mulher teria armado contra ele.

Ainda de acordo com a PM, os próprios parlamentares do município já haviam denunciado o agente para a secretaria de Estado de Segurança pelo seu envolvimento com drogas e com traficantes.

Daniel foi transferido para a delegacia de Tarauacá onde está a disposição das autoridades superiores.

