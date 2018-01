‘Ela saiu de uma facção para voltar para a igreja por causa do filho’, diz irmã de mulher decapitada no AC

O corpo foi encontrado em uma área de mata, por onde passa um igarapé. “A gente recebeu ligações relatando de que ela teria sido morta, esquartejada e enterrada em uma cova rasa. Aí tivemos várias outras informações de onde seria o local mais ou menos. E a gente foi seguindo as pistas”, contou a irmã ao encontrar o corpo de Débora.

O corpo foi retirado com a ajuda de populares. Débora foi decapitada e sofreu várias perfurações. A perícia deve indicar se os ferimentos foram com arma branca.

__________________________________

Emocionada, Sarah contou que a irmã fazia parte de uma facção criminosa, mas que havia se desligado do crime para cuidar do seu filho.

__________________________________

“Ela saiu de uma facção para voltar para a igreja por causa do filho dela. Ela tem um filho e, se um filho não for uma motivação para uma pessoa mudar, nenhuma motivação vai ser maior do que essa. A nossa família está aqui sofrendo, eu tô tentando ser a pessoa mais fria desse mundo pra não chorar, não me desesperar, porque pelo menos eu tenho um corpo pra velar”, contou entre lágrimas.